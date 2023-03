“I gay spacciano quei bambini per figli”: la destra attacca sgradevolmente i diritti lgbt (Di lunedì 20 marzo 2023) Continua l’offensiva sui diritti civili della destra e si scatena una bufera sulle parole del vicepresidente della Camera di Fdl Rampelli: “bambini che spacciano per propri figli”. Rampelli contro i genitori gay, la destra contro i diritti lgbt Manifestazione a Milano delle famiglie arcobaleno – Ph Credit lavocedibolzano.it Dopo la manifestazione per i diritti delle famiglie arcobaleno a Milano si accende il dibattito sui diritti dei figli degli omosessuali e la maternità surrogata. La trascrizione all’anagrafe dei bambini nati da coppie gay tiene banco nella domenica politica, dopo il sabato della manifestazione milanese. Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera di FdI, ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 marzo 2023) Continua l’offensiva suicivili dellae si scatena una bufera sulle parole del vicepresidente della Camera di Fdl Rampelli: “cheper propri”. Rampelli contro i genitori gay, lacontro iManifestazione a Milano delle famiglie arcobaleno – Ph Credit lavocedibolzano.it Dopo la manifestazione per idelle famiglie arcobaleno a Milano si accende il dibattito suideidegli omosessuali e la maternità surrogata. La trascrizione all’anagrafe deinati da coppie gay tiene banco nella domenica politica, dopo il sabato della manifestazione milanese. Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera di FdI, ha ...

