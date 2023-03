I dubbi dei mercati sul salvataggio Ubs-Credit Suisse: il rischio contagio agita le Borse (Di lunedì 20 marzo 2023) E’ ufficiale: i mercati europei credono nella possibilità di un contagio della grave crisi di Credit Suisse, nonostante il piano di salvataggio che prevede l’acquisto da parte della concorrente Ubs e una gigantesca iniezione di liquidità da parte della Banca nazionale Svizzera. Che si tratti di semplice panico o di una convinzione, stamattina le Borse del vecchio continente hanno aperto in netto calo con Piazza Affari che è arrivata a perdere fino al 2,7 per cento per poi recuperare molto rapidamente (a due ore dall’inizio delle negoziazioni viaggia poco sotto la parità). La tensione è massima e con questa la volatilità degli indici. Un’azione coordinata tra banche centrali (Fed, Bce, banche di Svizzera, Giappone e Regno Unito) è stata messa a punto nel weekend per calmierare i ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 20 marzo 2023) E’ ufficiale: ieuropei credono nella possibilità di undella grave crisi di, nonostante il piano diche prevede l’acquisto da parte della concorrente Ubs e una gigantesca iniezione di liquidità da parte della Banca nazionale Svizzera. Che si tratti di semplice panico o di una convinzione, stamattina ledel vecchio continente hanno aperto in netto calo con Piazza Affari che è arrivata a perdere fino al 2,7 per cento per poi recuperare molto rapidamente (a due ore dall’inizio delle negoziazioni viaggia poco sotto la parità). La tensione è massima e con questa la volatilità degli indici. Un’azione coordinata tra banche centrali (Fed, Bce, banche di Svizzera, Giappone e Regno Unito) è stata messa a punto nel weekend per calmierare i ...

