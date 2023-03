I consigli di un' esperta per avere un sorriso perfetto e vivere felici

Leggi su amica

(Di lunedì 20 marzo 2023) courtesy photo 20 marzo 2023, una giornata da ricordare, e non solo per l’equinozio di primavera e la rinascita che porta con sé. «Non aspettare di essere felice per sorridere, ma sorridi per essere felice». Potrebbe essere questo il mantra di oggi anche e soprattutto in occasione della 10ma edizione della Giornata Internazionale dellatà. Una ricorrenza importante per tutti, come si legge nel World Happiness Report 2022. È stata istituita, non a caso, dall’Assemblea Generale dell’ONU per «promuovere la ricerca dellatà da parte di ogni individuo, incentivando lo sviluppo sostenibile e il benessere di tutte le persone». Come? Attraverso attività educative per la crescita della consapevolezza. Ma se, dal macro al micro,tà fa rima con autostima,non può che far rima con denti. Ed ecco perché, ...