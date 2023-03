I 100 podi di Alonso in F1 lo inseriscono in una lista prestigiosa (Di lunedì 20 marzo 2023) Fernando Alonso è stato infine confermato come terzo classificato al GP dell’Arabia Saudita, in seguito all’annullamento della penalità originaria dei commissari sportivi. Il campione del mondo 2005 e 2006 è tornato alla ribalta sulla griglia di partenza della F1 e si è assicurato due podi in due gare nel 2023 arrivando cosi al traguardo dei 100 podi. Il club dei 100 podi Dopo aver aspettato diverse stagioni per avere una macchina da F1 competitiva, il 42enne ha finalmente raggiunto questo momento storico e si unisce ad altri cinque piloti nel “club dei 100”. Alonso ha conquistato la maggior parte dei suoi podi all’inizio della sua carriera. Ne ha ottenuti 37 nel suo primo periodo alla Renault (2003-2006), durante il quale ha anche conquistato i suoi due titoli mondiali, 12 nel ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 20 marzo 2023) Fernandoè stato infine confermato come terzo classificato al GP dell’Arabia Saudita, in seguito all’annullamento della penalità originaria dei commissari sportivi. Il campione del mondo 2005 e 2006 è tornato alla ribalta sulla griglia di partenza della F1 e si è assicurato duein due gare nel 2023 arrivando cosi al traguardo dei 100. Il club dei 100Dopo aver aspettato diverse stagioni per avere una macchina da F1 competitiva, il 42enne ha finalmente raggiunto questo momento storico e si unisce ad altri cinque piloti nel “club dei 100”.ha conquistato la maggior parte dei suoiall’inizio della sua carriera. Ne ha ottenuti 37 nel suo primo periodo alla Renault (2003-2006), durante il quale ha anche conquistato i suoi due titoli mondiali, 12 nel ...

