"Ho menato ai poliziotti". La rivelazione choc di Caracciolo (Di lunedì 20 marzo 2023) Lucio Caracciolo è noto al grande pubblico per le numerose ospitate in televisione per analizzare gli scenari della guerra tra Russia e Ucraina. Il direttore della rivista di geopolitica Limes è stato intervistato da Un Giorno da Pecora su Radio Rai e ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita da acceso tifoso della Roma, con un passato tumultuoso: "Ora sono abbonato nel settore Tevere Centrale, da ragazzo andavo sul mitico muretto della Curva Sud. Il momento più bello allo stadio è quando si canta 'Grazie Roma', perché vuol dire che abbiamo vinto. Ho anche dei riti particolari che fa prima di ogni partita, ad esempio il giorno della partita non mi taglio mai la barba. Qual è stata la cosa più folle fatta per la fede giallorossa? Menare alla polizia. Quando ero ragazzo, negli anni Settanta, andavo allo stadio e c'erano degli arbitri un po' particolari. Funzionava così ...

