“Ho capito cosa vuole fare Antonella” GF Vip | l’allarme di Tavassi agli altri concorrenti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Sono trascorse 24 ore e ancora non ho capito cosa c'entri Simone #Inzaghi con il processo sportivo alla #Juventus.… - chetempochefa : 'La prima promessa di costruire il Ponte sullo Stretto risale agli anni Settanta. Che cosa avete capito: gli anni S… - borghi_claudio : @lollopede MA SVEGLIA!!!! Neanche in Venezuela fanno i default a zero. E poi cosa non ha capito del fatto che se l… - flolina22 : Cmq tavassi non ha capito una cosa..che ha accanto una donna cazzuta che sa gestirsi da sola..senza che lui debba c… - estermuntoni : @freeSpitit83 @chetempochefa @la_kuzzo Lei è Ignorante insomma,ho capito!!Lei di me non sa nulla dunque taccia!E no… -

Però fammi dire unasu Elkann e sulla presidenza'. Dimmi... 'Sono molto insoddisfatto di ... Leclerc ha lo sguardo basso di chi hadi aver buttato via un altro anno 'Parla il linguaggio del ......è stata indubbiamente favorita dalla contestuale latitanza di quella politica che non ha, o ... singole, clamorose catture, perché le mafie - non soloNostra - non sono più riducibili ai ...... che si sono affidati completamente a me, pertanto il responsabile (non saprei di) sono io e ... che in una prima fase non volevano che prendessi questa decisione ma poi hannoe sono dalla ...

NBA, Ja Morant si pente e torna a parlare: "Ho capito cosa stavo per perdere" Sky Sport

Nelle scorse ore, Stefano ha pubblicato una storia “agguerrito” contro Bianca Atzei: cosa è successo ... “Cerca di intenerirmi tenendo nostro figlio tra le braccia… ma non ha capito nulla! Senza pietà ...Cosa sei stata in grado di fare oggi per batterla per la prima ... Si tratta di un aspetto che ho affrontato con il mio team, capire come fare per mostrare all’avversario che sono rilassato, che mi ...