"Hitlerson 88" in curva Nord: Lazio-Roma diventa il derby della vergogna

Roma – Quello che sarebbe dovuto essere un derby spettacolo si è invece trasformato nella solita miscela di violenza ed ignoranza. Dopo i tafferugli avvenuti fuori lo stadio in piazza De Bosis, che hanno anche ferito un agente di Polizia, il clima di tensione è proseguito anche all'interno dell'Olimpico, condizionando e non poco il match. Protagonisti della vicenda i tifosi della Lazio in curva Nord, da cui sono partiti cori anti-semiti contro i Romanisti: non sono mancate nemmeno magliette con la scritta "Hitlerson" accompagnata dal numero 88. A testimoniarlo sui social media la presidente della Comunità Ebraica Ruth Dureghello, con foto e video dell'accaduto pubblicati sui social.

