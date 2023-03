Highlights Rybakina-Sabalenka 7-6 6-4 | finale Wta Indian Wells 2023 VIDEO

(Di lunedì 20 marzo 2023) Ilcon glidelladel torneo Wta 1000 di, che ha visto Elenabattere Arynaper 7-6(11) 6-4 dopo poco più di due ore di partita. La kazaka ha conquistato il primo 1000 in carriera con la prima vittoria in cinque scontri diretti contro la bielorussa. Quest’ultima alle prese con gravi problemi al servizio (10 doppi falli solo nel primo set), mentresi prende anche il best ranking al numero 7 WTA. CRONACA DEL MATCH GLISportFace.

Highlights from the BNP Paribas Open quarterfinal match between Elena Rybakina and Karolina Muchova at the Indian Wells Tennis Garden in Indian Wells, California.