Hernanes: «Inter, tensione Champions League incide in Serie A» (Di lunedì 20 marzo 2023) Hernanes ha parlato a Dazn dell’Inter e del suo cammino altalenante in campionato rispetto alla Champions League. La tensione in Europa incide PRESTAZIONI ALTALENANTI ? Le parole di Hernanes sui nerazzurri: «Bilancio stagionale? Dipende dal cammino in Champions League. Il Napoli sta facendo cose straordinarie, l’Inter – quando la tensione dei giocatori va al massimo – riesce a fare prestazioni di gran livello. Forse questi obiettivi che si raggiungono in Champions League vanno a condizionare i risultati in campionato. Si tratta di risultati altalenanti che vanno da inizio stagione». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 marzo 2023)ha parlato a Dazn dell’e del suo cammino altalenante in campionato rispetto alla. Lain EuropaPRESTAZIONI ALTALENANTI ? Le parole disui nerazzurri: «Bilancio stagionale? Dipende dal cammino in. Il Napoli sta facendo cose straordinarie, l’– quando ladei giocatori va al massimo – riesce a fare prestazioni di gran livello. Forse questi obiettivi che si raggiungono invanno a condizionare i risultati in campionato. Si tratta di risultati altalenanti che vanno da inizio stagione».-News - Ultime notizie e calciomercato- ...

