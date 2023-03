Harry e Meghan esclusi dal Met Gala? (Di lunedì 20 marzo 2023) Si dice che possano essere stati esclusi della prossima edizione Met Gala Harry e Meghan fanno sempre parlare. Sono stati invitati all’incoronazione di Carlo III, presvista per il 6 maggio, ma non è dato sapere se saranno presenti o meno. Ora, seconda la stampa americana, visto che ormai vivono da anni negli USA, il “problema” sarebbe un altro. Gli ex Royals non sarebbero stati invitati al Met Gala. All”evento organizzato dal celebre museo newyorkese potrebbero non esserci. Gli scandali degli ultimi mesi, le rivelazioni del libro autobiografico di Harry, “Spare”, potrebbero aver stravolto tutte le gerarchie. Quindi i duchi del Sussex non sarebbero stati invitati. Secondo il Mirror, Anna Wintour, giornalista e direttrice iconica di Vigue USA, avrebbe preferito depennarli dalla lista. I ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 20 marzo 2023) Si dice che possano essere statidella prossima edizione Metfanno sempre parlare. Sono stati invitati all’incoronazione di Carlo III, presvista per il 6 maggio, ma non è dato sapere se saranno presenti o meno. Ora, seconda la stampa americana, visto che ormai vivono da anni negli USA, il “problema” sarebbe un altro. Gli ex Royals non sarebbero stati invitati al Met. All”evento organizzato dal celebre museo newyorkese potrebbero non esserci. Gli scandali degli ultimi mesi, le rivelazioni del libro autobiografico di, “Spare”, potrebbero aver stravolto tutte le gerarchie. Quindi i duchi del Sussex non sarebbero stati invitati. Secondo il Mirror, Anna Wintour, giornalista e direttrice iconica di Vigue USA, avrebbe preferito depennarli dalla lista. I ...

