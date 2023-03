Hanno incastrato Novak Djokovic, ribelle del vaccino (Di lunedì 20 marzo 2023) Mentre l’Organizzazione mondiale della sanità si dice “fiduciosa” circa la fine dell’emergenza Covid-19, sperando di rubricare quest’ultimo a influenza (sebbene lo sia sempre stata per la stragrande maggioranza della popolazione), nel tennis mondiale prosegue la tragica farsa di un indiscusso numero uno, Novak Djokovic, che non è più tale a causa degli obblighi vaccinali imposti in alcuni Paesi ancora molto confusi sul piano sanitario, su tutti la grande democrazia statunitense, la quale sotto il democratico Biden sembra tornata ai tempi della famosa e famigerata caccia alle streghe. Indian Wells Master senza Djokovic In pratica, in forza di una norma da considerare eufemisticamente folle, nella patria delle libertà democratiche non si entra senza almeno due dosi di un vaccino oramai scaduto da circa due anni, dal ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 20 marzo 2023) Mentre l’Organizzazione mondiale della sanità si dice “fiduciosa” circa la fine dell’emergenza Covid-19, sperando di rubricare quest’ultimo a influenza (sebbene lo sia sempre stata per la stragrande maggioranza della popolazione), nel tennis mondiale prosegue la tragica farsa di un indiscusso numero uno,, che non è più tale a causa degli obblighi vaccinali imposti in alcuni Paesi ancora molto confusi sul piano sanitario, su tutti la grande democrazia statunitense, la quale sotto il democratico Biden sembra tornata ai tempi della famosa e famigerata caccia alle streghe. Indian Wells Master senzaIn pratica, in forza di una norma da considerare eufemisticamente folle, nella patria delle libertà democratiche non si entra senza almeno due dosi di unoramai scaduto da circa due anni, dal ...

