Hannappel Philip Morris | ‘Quarto rinnovo accordi con Masaf per acquisto tabacco italiano’

(Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – “Oggi è una giornata importante per la filiera agricola delin Italia.Italia e il ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sottoscrivono un nuovo accordo – il quartopluriennale, in continuità con glisottoscritti dall’Azienda da oltre un decennio – rinnovando l’impegno per la competitività, la trasformazione e la sostenibilità della filiera tabacchicola italiana”. Così Marco, presidente dell’area Europa sud-occidentale diInternational, intervenendo alin occasione della firma dell’accordo. “L’accordo – prosegue– rappresenta una componente essenziale degli investimenti strategici di ...

'Lo scorso giugno - continua- abbiamo inaugurato a Bologna ilMorris Institute for Manufacturing Competences il nuovo centro per l'alta formazione delle competenze legate a ...Così Marco, presidente dell'area Europa sud - occidentale diMorris International, intervenendo al Masaf in occasione della firma dell'accordo. 'L'accordo - prosegue- ...'Lo scorso giugno - continua- abbiamo inaugurato a Bologna ilMorris Institute for Manufacturing Competences il nuovo centro per l'alta formazione delle competenze legate a ...

Hannappel (Philip Morris): 'Investimenti fino a 500mln nei prossimi 5 anni' Tiscali Notizie

“L’intesa siglata oggi al Masaf prevede investimenti fino a 500 milioni di euro per i prossimi cinque anni – dal 2023 al 2027 in linea con la nuova Politica Agricola Comune (Pac) -, risorse che si agg ...(Adnkronos) - “Oggi è una giornata importante per la filiera agricola del tabacco in Italia. Philip Morris Italia e il ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sottoscriv ...