Guerra in Ucraina, Ue prepara nuovi aiuti a Kiev: pronta una tranche da 1,5 miliardi di euro (Di lunedì 20 marzo 2023) È in arrivo già “questa settimana” la nuova tranche di aiuti messa a disposizione dall’Ue all’Ucraina: secondo quanto annunciato dal vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis, i nuovi aiuti ammontano ad un totale di 1,5 miliardi di euro. Si tratta soltanto di una parte del pacchetto di assistenza macrofinanziaria, frutto di un accordo stipulato tra Bruxelles ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 20 marzo 2023) È in arrivo già “questa settimana” la nuovadimessa a disposizione dall’Ue all’: secondo quanto annunciato dal vicepresidente della Commissionepea Valdis Dombrovskis, iammontano ad un totale di 1,5di. Si tratta soltanto di una parte del pacchetto di assistenza macrofinanziaria, frutto di un accordo stipulato tra Bruxelles ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Bernard-Henri Lévy: «Chi ha voluto questa guerra deve capire che non può vincere. Solo a quel punto si fermerà. La… - MarianoGiustino : Ecco scovato un altro troll di #Putin, è @ItalianPolitics? Non è l'unico, si intende. Difendono l'invasione russa d… - Simone_978_ : Mandato di arresto per #putin della Corte Penale Internazionale de L’Aja, la domanda è perché non viene riconosciut… - alexchina_0_ : RT @IL_PATRIOTAITA: Tribunale dell’AIA?Cominciamo allora da qui. 20 anni dopo l'inizio della guerra in Iraq, la CPI (corte penale internaz… - GBLXVIII : Ma che c'entrano poi gli USA? Non è forse l'Ucraina la nazione in guerra con la Russia? -