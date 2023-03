Guerra in Ucraina, annuncio choc di Medvedev: “Colpiremo L’Aia con i nostri missili” (Di lunedì 20 marzo 2023) Guerra in Ucraina, giorno 390: l’attenzione è interamente catalizzata sulla visita a Mosca del presidente cinese Xi Jinping. Nel frattempo, le agenzie di stampa sovietiche cominciano a battere le prime dichiarazioni di Vladimir Putin, segnale che il bilaterale ha effettivamente preso il via. Le indiscrezioni puntano sulla visione del Cremlino rispetto al piano di pace ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 20 marzo 2023)in, giorno 390: l’attenzione è interamente catalizzata sulla visita a Mosca del presidente cinese Xi Jinping. Nel frattempo, le agenzie di stampa sovietiche cominciano a battere le prime dichiarazioni di Vladimir Putin, segnale che il bilaterale ha effettivamente preso il via. Le indiscrezioni puntano sulla visione del Cremlino rispetto al piano di pace ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Bernard-Henri Lévy: «Chi ha voluto questa guerra deve capire che non può vincere. Solo a quel punto si fermerà. La… - MarianoGiustino : Ecco scovato un altro troll di #Putin, è @ItalianPolitics? Non è l'unico, si intende. Difendono l'invasione russa d… - Simone_978_ : Mandato di arresto per #putin della Corte Penale Internazionale de L’Aja, la domanda è perché non viene riconosciut… - Valery4029 : RT @World24New: ..e se entra la #Polonia , entreremo anche noi. Siete tutti pronti a sacrificare i vostri figli per gli interessi di un gru… - pbecchi : RT @byoblu: APPUNTAMENTI ED EVENTI BASTA GUERRA - 25 marzo, MILANO Una grande manifestazione per dire 'basta alla guerra e stop immediato a… -