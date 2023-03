'Guerra' del formaggio, Dop Pecorino Romano battuta da Cacio (Di lunedì 20 marzo 2023) Sconfitta in Cassazione per il 'Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano Dop' - prodotto quasi interamente con latte sardo - contro il marchio 'Cacio Romano'' - prodotto nel Lazio, con ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 marzo 2023) Sconfitta in Cassazione per il 'Consorzio per la tutela delDop' - prodotto quasi interamente con latte sardo - contro il marchio ''' - prodotto nel Lazio, con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rulajebreal : Nel frattempo in Russia: il propagandista Solovyov sta partecipando nel video di reclutamento per il gruppo dei mer… - GiovaQuez : Oggi abbiamo Annunziata che perde la testa, il governo che “DIFENDE” la famiglia, la consueta psicosi sul Covid de… - davcarretta : Putin criminale di guerra in capo sotto mandato del Tribunale penale internazionale - sandram_mc : RT @enricofromitaly: ???? ???? BAMBINI RAPITI? Correva l’anno 1975..???? Operazione 'Babylift': come gli americani hanno rapito i bambini vietnam… - carlochiatti88 : RT @PieraBelfanti: Guerra (Pd): “La riforma fiscale del governo Meloni legalizza l’evasione” -