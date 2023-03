Guendalina Tavassi cacciata dall’hotel per famiglie dopo le dichiarazioni alle Iene: ecco perché, lo sfogo su Instagram (Di lunedì 20 marzo 2023) . E’ una furia Guendolina, dopo l’ultimo episodio di cui è stata protagonista. Infatti, è saltata la vacanza sulla neve insieme ai figli. A bloccarla, l’ultima intervista rilasciata a Le Iene, che avrebbe fatto, e non poco, infuriare la categoria degli albergatori e soprattutto il personale del suo hotel. Infatti, Guendalina non sarebbe stata accettata all’interno della struttura alberghiera dove doveva recarsi, sia per le questioni d’intimità con Federico Perna che per la sua indole spesso violenta. Guendalina Tavassi rifiutata dall’hotel sulla neve Guendalina aveva scelto un hotel per famiglie e non qualche grande catena. Secondo lei, poteva essere un modo per intrattenere i figli, con del personale proprio addetto all’animazione dei bambini. Un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 marzo 2023) . E’ una furia Guendolina,l’ultimo episodio di cui è stata protagonista. Infatti, è saltata la vacanza sulla neve insieme ai figli. A bloccarla, l’ultima intervista rilasciata a Le, che avrebbe fatto, e non poco, infuriare la categoria degli albergatori e soprattutto il personale del suo hotel. Infatti,non sarebbe stata accettata all’interno della struttura alberghiera dove doveva recarsi, sia per le questioni d’intimità con Federico Perna che per la sua indole spesso violenta.rifiutatasulla neveaveva scelto un hotel pere non qualche grande catena. Secondo lei, poteva essere un modo per intrattenere i figli, con del personale proprio addetto all’animazione dei bambini. Un ...

