GSK Lavora con Noi

(Di lunedì 20 marzo 2023) Sono disponibili diverse nuove offerte di lavoro in GSK (GlaxoSmithKline), multinazionale farmaceutica britannica con sede a Londra e presente nel nostro paese a Verona, Milano ed Aprilia (Roma). :re nel Settore farmaceutico Nata nel 2000 dalla fusione di due aziende, GSK è tra le principali case farmaceutiche impegnate anche nel campo della ricerca scientifica e produttrice di alcuni importanti medicinali, quali antibiotico, immunosoppressori, antimalarici e antiretrovirali HIV, nonché prodotti igienico-sanitari, come i dentifrici Aquafresh e la gamma Parodontax. Con un fatturato che nel 2020 si aggirava intorno ai 35 miliardi di sterline, GSK è oggi presente in 150 Paesi del mondo, con 38 filiali e 36 stabilimenti, tra i quali quelli italiani di Parma, Verona e Siena : le Posizioni Aperte Brand Manager Shingrix GSK ...

