Grayscale Investments pronta ad acquistare il nuovo token di Ethereum?

(Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – Grayscale Investments è famosa in tutto il mondo per il suo fondo, il Bitcoin Investment Trust, che, diversi anni fa, ha consentito a Bitcoin di accedere ai mercati finanziari americani. Dopo le modifiche apportate alla rete Ethereum dai suoi sviluppatori, la piattaforma è tornata protagonista. Grayscale Investments starebbe infatti preparando l'acquisto di Ethereum PoW (ETHW), anche se ha chiesto di avere più tempo per una revisione complessiva dell'operazione che dovrebbe metterne in luce rischi e benefici.

Di seguito le ultime crypto news a proposito del defunto exchange FTX, dell’ex CEO Sam Bankman-Fried, crollato a novembre del 2022.Grayscale Investments ha annunciato di voler estendere il periodo di revisione per la crypto Ethereum PoW (ETHW).