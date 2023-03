Grande Fratello Vip: volano stracci tra Daniele Dal Moro e Gianmarco Onestini, fratello di Luca (Di lunedì 20 marzo 2023) Un tweet ironico di Daniele Dal Moro ha scatenato una risposta al vetriolo di Gianmarco Onestini, il fratello di Luca. Leggi su comingsoon (Di lunedì 20 marzo 2023) Un tweet ironico diDalha scatenato una risposta al vetriolo di, ildi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Daniele Dal Moro è stato squalificato da “Grande Fratello Vip”. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultim… - CarloCalenda : Se continuiamo a valutare i confronti con questa superficialità (sempre in riferimento alle persone e mai alle prop… - youareporacci : RT @LGrullita: Il grande fratello che piaceva a noi. A me sicuramente. Salatino e il suo primo aereo grazie ai #donnalisi Quelle parole pe… - aldace3 : RT @mamumao7: Tav:Non ci si innamora al grande fratello I nostri smentendo già a novembre ????? #donnalisi - Fabrizio655 : @MangelaVilo @GrandeFratello @verissimotv @pomeriggio5 che il Grande Fratello non abbia giocato fair per lo meno qu… -