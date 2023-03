Grande Fratello Vip: Daniele Dal Moro sarà in studio o no? La verità (Di lunedì 20 marzo 2023) Al Grande Fratello Vip sembra che Dal Moro non solo sia stato squalificato, ma pare anche che ci siano dubbi in merito al fatto che possa essere in studio o meno. Questo avrebbe creato un certo caos in rete, visto che in tanti avrebbero voluto sapere subito la verità circa la sua squalifica. Va detto che in effetti in primis non sembra che sarà presente in studio e questo sembra che sia dovuto a decisioni degli autori che sarebbero state prese già settimane fa. In effetti tali cambiamenti hanno fatto sì che nemmeno Donnamaria e Sarah fossero in studio. Insomma, sembra che appunto sia stato semplicemente deciso che nessun concorrente che esce dalla casa debba essere presente in studio. Che altro si sa? Grande ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 20 marzo 2023) AlVip sembra che Dalnon solo sia stato squalificato, ma pare anche che ci siano dubbi in merito al fatto che possa essere ino meno. Questo avrebbe creato un certo caos in rete, visto che in tanti avrebbero voluto sapere subito lacirca la sua squalifica. Va detto che in effetti in primis non sembra chepresente ine questo sembra che sia dovuto a decisioni degli autori che sarebbero state prese già settimane fa. In effetti tali cambiamenti hanno fatto sì che nemmeno Donnamaria e Sarah fossero in. Insomma, sembra che appunto sia stato semplicemente deciso che nessun concorrente che esce dalla casa debba essere presente in. Che altro si sa?...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Carlo Rienzi, Presidente del Codacons, ritiene che i tempi siano maturi perché il #GrandeFratelloVip sparisca dal… - GrandeFratello : Daniele Dal Moro è stato squalificato da “Grande Fratello Vip”. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultim… - CarloCalenda : Se continuiamo a valutare i confronti con questa superficialità (sempre in riferimento alle persone e mai alle prop… - FrancescaDiFra9 : Perché non ha squalificato oriana guarda cosa ha fatto questo video a tutti deve vedere come mai alfonsino non ha… - infoitcultura : Nikita Pelizon a Luca Onestini: 'Non ti abbracciavo da quattro mesi' - Grande Fratello VIP -