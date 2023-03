Grande Fratello Vip anticipazioni 20 marzo 2023, sondaggi televoto di stasera: chi sarà il terzo finalista ? (Di lunedì 20 marzo 2023) Grande Fratello Vip anticipazioni 20 marzo 2023 stasera su Canale 5 va in onda una nuova puntata del GF Vip, a pochi giorni ormai dall’attesissima finale. Nelle ultime ore non si può non tornare sul caso della squalifica di Daniele Dal Moro. L’ex tronista di Uomini e Donne si aggiunge alla lunghissima lista record degli espulsi di questa settima edizione, l’ultimo prima di lui è stato Edoardo Donnamaria. Secondo i vertici, Dal Moro ha violato il nuovo codice del reality. Lui si difende sui social dopo il video compromettente su Oriana. Non è mancato anche un acceso scontro tra Antonella e Oriana, entrambe in difesa dei loro rispettivi compagni colpiti dall’espulsione. Più avanti un’analisi completa sui sondaggi del televoto di ... Leggi su spettacoloitaliano (Di lunedì 20 marzo 2023)Vip20su Canale 5 va in onda una nuova puntata del GF Vip, a pochi giorni ormai dall’attesissima finale. Nelle ultime ore non si può non tornare sul caso della squalifica di Daniele Dal Moro. L’ex tronista di Uomini e Donne si aggiunge alla lunghissima lista record degli espulsi di questa settima edizione, l’ultimo prima di lui è stato Edoardo Donnamaria. Secondo i vertici, Dal Moro ha violato il nuovo codice del reality. Lui si difende sui social dopo il video compromettente su Oriana. Non è mancato anche un acceso scontro tra Antonella e Oriana, entrambe in difesa dei loro rispettivi compagni colpiti dall’espulsione. Più avanti un’analisi completa suideldi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Daniele Dal Moro è stato squalificato da “Grande Fratello Vip”. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultim… - CarloCalenda : Se continuiamo a valutare i confronti con questa superficialità (sempre in riferimento alle persone e mai alle prop… - Paolino29072918 : RT @mel77266137_mel: - Senza Edoardo mi sento persa - Adesso che non c’è lui qua mi sento strana, è difficile da spiegare. è come se cercas… - Soley67337334 : RT @iostoconikita: Mi spiegate perché questa bulla non è stata squalificata e invece Daniele si? Ha ragione Daniele IL GRANDE FRATELLO D… - donnalisiheart : RT @AdrianaCocco11: A: ringrazio il grande fratello per avermi fatto conoscere Edoardo,tutti i miei ricordi qui sono con lui..adesso che no… -