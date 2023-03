Grande Fratello Vip 7, Daniele Del Moro litiga con Gianmarco Onestini, fratello di Luca (Di lunedì 20 marzo 2023) Dopo il Grande fratello Vip 7 Daniele Del Moro è tornato su Twitter dove ha litigato con Gianmarco Onestini, fratello di Luca Espulso dal Grande fratello Vip 7, ora Daniele Del Moro è tornato sui social, l'ex tronista ha subito litigato con Gianmarco Onestini, fratello di Luca. Il dissing è nato da una considerazione, forse una battuta, fatta da Daniele. Ecco cosa è successo. Daniele Del Moro non ha preso bene la sua eliminazione dal reality, di cui si parlerà nella ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 marzo 2023) Dopo ilVip 7Delè tornato su Twitter dove hato condiEspulso dalVip 7, oraDelè tornato sui social, l'ex tronista ha subitoto condi. Il dissing è nato da una considerazione, forse una battuta, fatta da. Ecco cosa è successo.Delnon ha preso bene la sua eliminazione dal reality, di cui si parlerà nella ...

