Grande Fratello Vip 2023 | quando finisce? Ecco la data annunciata da Signorini

(Di lunedì 20 marzo 2023) Dopo sette lunghissimi mesi la settima edizione delVip sta per. Sarà infatti lunedì 3 aprileil giorno della finalissima che decreterà la vincitrice o il vincitore del reality condotto da Alfonsoe che va in onda su Canale 5 tutti i lunedì e tutti i giovedì in doppio appuntamento. Nella casa più spiata degli italiani sono stati tanti gli avvenimenti in questi lunghissimi sette mesi: squalifiche, liti, discussioni, nuove coppie amorose e tanto altro. Ma tutto ciò, almeno per quest’anno, sta per terminare. Lunedì 3 aprile l’ultima puntata. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Carlo Rienzi, Presidente del Codacons, ritiene che i tempi siano maturi perché il #GrandeFratelloVip sparisca dal… - GrandeFratello : Daniele Dal Moro è stato squalificato da “Grande Fratello Vip”. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultim… - CarloCalenda : Se continuiamo a valutare i confronti con questa superficialità (sempre in riferimento alle persone e mai alle prop… - KoalaEli3 : RT @ESTANCA2: “ribadiamo che il grande fratello é un gioco quindi chiunque avverta un senso di difficoltà é libero di aprire la porta rossa… - reasilva12 : RT @frances_ca09: Grande Fratello ci spieghi perché hai eliminato il tweet del compleanno di Nikita? Le avevamo scritto tutti gli auguri so… -

La settima edizione delVip sarà ricordata come l'edizione più litigiosa e piena di squalifiche e ritiri. Si è partiti malissimo con il cosiddetto "Caso Bellavia"( vittima di bullismo all'interno del reality) ..."Questo è un anniversario molto importante " evidenzia Andrea Pieropan, che con ilDario ... e che, quindi, succo e sapore derivano unicamente da esperienza, daimpegno e sacrificio, ...Come è noto, Pier Silvio in tempi recenti non ha gradito alcuni eccessi di volgarità sulle sue reti , nel mirino in particolare una puntata delVip condotto da Alfonso Signorini , ma ...

Tags: Grande Fratello Vip 7 Luca Onestini Nikita Pelizon Oriana Marzoli Alla mezzanotte del 20 marzo i vipponi della Casa del Grande Fratello hanno dato il via ai festeggiamenti per il compleanno di ...La nuova edizione del Grande Fratello Vip vede varcare la porta rossa della casa di Cinecittà al giovanissimo e altrettanto bello Daniele Dal Moro. In molti ci avete chiesto maggiori informazioni ...