“Grande Fratello”, ex concorrente diventa mamma per la seconda volta: splendido annuncio (Di lunedì 20 marzo 2023) News Tv. Una ex concorrente del “Grande Fratello” diventa mamma per la seconda volta. L’annuncio è arrivato sui social, dove la donna è molto seguita, avendo partecipato ad uno dei reality show più famosi in Italia. I fan dell’ex gieffina hanno accolto con Grande gioia la notizia, festeggiando la nuova arrivata. Si chiama Evah ed ha riempito di gioia la vita dell’ex concorrente del “Grande Fratello”. (Continua…) Leggi anche: “Grande Fratello Vip”, doloroso addio: non ci sarà più nella prossima edizione “Grande Fratello”, ex concorrente diventa mamma per la ... Leggi su tvzap (Di lunedì 20 marzo 2023) News Tv. Una exdel “per la. L’è arrivato sui social, dove la donna è molto seguita, avendo partecipato ad uno dei reality show più famosi in Italia. I fan dell’ex gieffina hanno accolto congioia la notizia, festeggiando la nuova arrivata. Si chiama Evah ed ha riempito di gioia la vita dell’exdel “”. (Continua…) Leggi anche: “Vip”, doloroso addio: non ci sarà più nella prossima edizione “”, exper la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Carlo Rienzi, Presidente del Codacons, ritiene che i tempi siano maturi perché il #GrandeFratelloVip sparisca dal… - GrandeFratello : Daniele Dal Moro è stato squalificato da “Grande Fratello Vip”. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultim… - CarloCalenda : Se continuiamo a valutare i confronti con questa superficialità (sempre in riferimento alle persone e mai alle prop… - birindina9 : RT @d_mariarosa: Anto: 'Se devo dire grazie al grande fratello, devo dire grazie per avermi fatto conoscere Edoardo'. ?????? #donnalisi https… - birindina9 : RT @Mara56113529: A: 'se devo dire grazie al Grande Fratello devo dire grazie per avermi fatto conoscere Edoardo' ?????? e noi diciamo grazie… -