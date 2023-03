Granatine ok contro Casalnuovo | classifica avulsa dice terzo posto Ora fase a orologio

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa Nasce un Sorriso Salerno ’92 chiude la regular season con una vittoriala Nwb. Al PalaSilvestri levincono e terminano alin graduatoria, in virtù dellache premia la New Basket Agropoli, con Ferraro Group Ariano Irpino seconda. Tutte e tre hanno finora guadagnato 38 punti. Ora ci sarà la: Salerno ospiterà Immensive Sant’Antimo e Basilia Potenza, mentre dovrà giocare fuori casa propriole due forti formazioni che – anche se di poco – l’hanno preceduta nelladella stagione regolare. Start il prossimo weekend, calendari indi definizione. La partita. Assenti per ...