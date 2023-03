Gran Sasso, impresa dei Vigili del Fuoco: salvato un cane in pericolo (Di lunedì 20 marzo 2023) Un cane, scivolato in un canalone a 2.400 metri di quota, è stato salvato dagli elisoccorritori del reparto volo di Pescara sul Gran Sasso.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Un, scivolato in un canalone a 2.400 metri di quota, è statodagli elisoccorritori del reparto volo di Pescara sul.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnnalisaAntas : RT @crucant: #Paesaggi a #CasaLettori Il paesaggio ha il potere di guarire l'anima umana. (Carl Jung) Il Gran Sasso (2.912 mslm) e la ca… - CasaLettori : RT @crucant: #Paesaggi a #CasaLettori Il paesaggio ha il potere di guarire l'anima umana. (Carl Jung) Il Gran Sasso (2.912 mslm) e la ca… - Dr_Hat89 : @FrancescoOrdine Ed è comunque opaco come il Gran Sasso. - Tgyou24 : Un cane, scivolato in un canalone a 2.400 metri di quota, è stato salvato dagli elisoccorritori del reparto volo di… - itwiki_g : @SimonePincopal1 @lasteroide sì, il tunnel arriva al Gran Sasso e da lì in un attimo sei al Cern... -