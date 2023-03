Gp Arabia Saudita, accolto ricorso Alonso e restituito 3° posto (Di lunedì 20 marzo 2023) GEDDA (Arabia Saudita) (ITALPRESS) – Il ricorso di Fernando Alonso, contro la decisione di infliggergli una penalizzazione di 10 secondi, comminata dai commissari di gara per non aver ottemperato, nella maniera migliore, un'altra penalità, è stata accettata e pertanto lo spagnolo ha “riconquistato” la terza piazza con cui aveva concluso la gara. E' l'epilogo del Gp dell'Arabia Saudita concluso con la vittoria delle due Red Bull rispettivamente di Perez e Verstappen. Terzo, appunto, Fernando Alonso, al centesimo podio in carriera.– Foto LivePhotoSport –(ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di lunedì 20 marzo 2023) GEDDA () (ITALPRESS) – Ildi Fernando, contro la decisione di infliggergli una penalizzazione di 10 secondi, comminata dai commissari di gara per non aver ottemperato, nella maniera migliore, un'altra penalità, è stata accettata e pertanto lo spagnolo ha “riconquistato” la terza piazza con cui aveva concluso la gara. E' l'epilogo del Gp dell'concluso con la vittoria delle due Red Bull rispettivamente di Perez e Verstappen. Terzo, appunto, Fernando, al centesimo podio in carriera.– Foto LivePhotoSport –(ITALPRESS).

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : ricorda nel suo libro “Per la giustizia” edito da @add_editore la giustizia internazionale è politica. Non ci sono… - SkySportF1 : ULTIM'ORA F1 GP DELL'ARABIA SAUDITA, 10' DI PENALITA' PER ALONSO. LO SPAGNOLO PERDE IL PODIO: TERZO POSTO PER RUSSE… - SkySportF1 : ULTIM'ORA F1 GP DELL'ARABIA SAUDITA, ANNULLATA LA SANZIONE AD ALONSO: LO SPAGNOLO TORNA 3°, 100° PODIO IN CARRIERA… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Gp Arabia Saudita, accolto ricorso Alonso e restituito 3° posto - - MasterblogBo : GEDDA (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Il ricorso di Fernando Alonso, contro la decisione di infliggergli una penaliz… -