**Governo: bozza risoluzione Pd, sostegno Ucraina e focus su migranti e diritti** (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - sostegno all'Ucraina, economia, energia e poi focus su migranti e diritti. Queste le linee guida della bozza di risoluzione a cui sta lavorando il Pd per la comunicazioni domani in Senato della premier Giorgia Meloni in vista del consiglio Ue. Nel testo di 8 pagine, a quanto apprende l'Adnkronos, sul capitolo Ucraina non vi è cenno al tema armi ma viene ribadito l'impegno a sostenere Kiev e il "suo diritto all'autodifesa" rinnovando la necessità dell'impegno Ue per la pace. C'è poi un ampio capitolo sulla questione migranti in cui il Pd batte sulla necessità del superamento del trattato di Dublino e una diversa gestione dei flussi migratori. Quindi una parte sui diritti, compreso il riferimento a Visegrad con il ...

