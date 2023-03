Gollini e la Nasti insieme: nuova fiamma per il portiere del Napoli (Di lunedì 20 marzo 2023) Pierluigi Gollini ha ritrovato la serenità dopo i mesi complicati passati a Firenze. Il portiere ha firmato per il Napoli a gennaio col compito di fare da vice Meret nell’ambito di uno scambio che ha coinvolto la precedente riserva fra i pali degli azzurri, Salvatore Sirigu. Un po’ a sorpresa, è stato chiamato ad effettuare il suo debutto con la maglia azzurra in Napoli-Atalanta per un problema last minute del portiere friulano, gara che per lui rappresenta anche un incrocio con la squadra che lo ha lanciato agli occhi della ribalta. Gollini non si è fatto trovare sorpreso e ha difeso la porta azzurra con grande attenzione nella gara poi vinta per 2-0 dai suoi. Pierluigi Gollini Gollini e Angela Nasti insieme: ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 marzo 2023) Pierluigiha ritrovato la serenità dopo i mesi complicati passati a Firenze. Ilha firmato per ila gennaio col compito di fare da vice Meret nell’ambito di uno scambio che ha coinvolto la precedente riserva fra i pali degli azzurri, Salvatore Sirigu. Un po’ a sorpresa, è stato chiamato ad effettuare il suo debutto con la maglia azzurra in-Atalanta per un problema last minute delfriulano, gara che per lui rappresenta anche un incrocio con la squadra che lo ha lanciato agli occhi della ribalta.non si è fatto trovare sorpreso e ha difeso la porta azzurra con grande attenzione nella gara poi vinta per 2-0 dai suoi. Pierluigie Angela: ...

