Golf | PGA Tour 2023 | Taylor Moore trionfa nel Valspar Championship

(Di lunedì 20 marzo 2023) Iisti del PGAsi sono messi alle spalle un nuovo torneo archiviando un combattutissimo(montepremi 8,1 milioni di dollari). L’evento, nato nel 2000 con il nome di Tampa Bay Classic, ha sorriso a. L’americano grazie ad un solido ultimo round è riuscito a risalire dalla quarta posizionendo in quel di Palm Harbour. -4 di giornata per(5 birdie, un bogey), grazie al quale chiude con un complessivo -10 (274 colpi), e beffa per una sola lunghezza il connazionale Adam Schenk (foto). Podio completato in terza posizione con -8 dall’inglese Tommy Fleetwood e dallo statunitense Jordan Spieth. Classifica finale cortissima, con gli americani Wyndham Clark e Sam Burns rispettivamente quinto e sesto con i ...

Il torneo più ricco di tutto ilTour va a Scottie Scheffler che, già che c'è, si riprende il primo posto nel ranking mondiale. Per Scheffler il The Players è il sesto titolo in carriera sul circuito più importante ... Continua a ...Scottie Scheffler è il nuovo numero uno del mondo. Il golfista statunitense è tornato in vetta al ranking mondiale grazie al successo nel The Players Championship , torneo delTour di scena in Florida con un montepremi di 25 milioni di dollari. Sesto titolo in carriera per il 26enne di Ridgewood, capace di imporsi con un netto 271 ( - 17). Staccato di ben cinque colpi l'......e ora intravede la possibilità di tornare in prima posizione nel ranking mondiale di. Dopo il ... Scheffler insegue il quinto trionfo sulTour e il ritorno alla vetta della classifica, ...

Golf, PGA Tour: Schenk, Brehm e Jaeger al comando del Valspar Championship dopo le prime 18 buche OA Sport

