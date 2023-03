Golar Tundra a Piombino | Urso | “Con rigassificatori azzerata dipendenza da Russia”

(Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – Con l’arrivo della nave rigassificatoredavanti alla costa di, in Toscana, è “rispettato il cronoprogramma per consentire al nostro Paese di liberarsi del tutto, entro quest’anno, dalladel gas russo”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, ai microfoni di Radio24. Quando arriverà “l’altra nave a Ravenna – ha aggiunto – azzereremo del tutto la. Siamo già passati dal 40% di import di gas dallanel 2021 al 16% dello scorso anno. Con queste navi completeremo la nostra autonomia, anche grazie agli accordi fatti con l’Algeria” e quelli del “raddoppio del Tap dall’Azerbaigian” e alla riapertura “dello storico gasdotto dalla Libia” e al gas “che potrà arrivare dal ...

Il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso , ha assicurato che con l'arrivo a Piombino della nave rigassificatricee quella attesa a Ravenna , l'Italia azzererà la propria dipendenza dal gas russo. In un'intervista a Radio24 il ministro ha confermato il cronoprogramma "per consentire al nostro paese ...La nave rigassificatricedi proprietà di Snam è arrivata nel porto di Piombino, dopo 1 mese di viaggio cominciato da Singapore. Lunga circa 292,5 metri e alta circa 55 metri, è dotata di quattro serbatoi in grado ...Piombino - L'alba ha rivelato il nuovo aspetto del porto. Ormeggiata sul molo della darsena nord, di fronte agli impianti che un tempo facevano parte delle acciaierie, c'è la, con la sua murata blu ben visibile da tutto il lato est della città, quello industriale. "Nessuna sorpresa, lo sapevo che non saremmo riusciti a fermarla", dice un uomo di fronte all'...

