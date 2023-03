Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di lunedì 20 marzo 2023) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano il rafforzamento del Pd, che dopo mesi torna sopra il 20%, dopo la nomina del nuovo segretario, Elly Schlein a spese del Movimento 5 Stelle L'ultimo sondaggio è di: SWG per Tg La7 del 20 marzo FdI - 30,3% (= rispetto al 13 marzo) Pd - 20,4% (+0,6%) M5S - 15,3% (-0,8%) Lega - 8,5% (+0,3%) Azione/IV - 7,7% (+0,2%) FI - 6,3% (-0,1%) Lab2010 per Affari Italiani del 16 marzo FdI - 30,1% (+0,4% rispetto al 6 marzo) Pd - 17,5% (+0,5%) M5S - 15,9% (-0,4%) Lega - 9,2% (-0,4%) Azione/IV - 8,7% (+0,3%) FI - 7,1% (-0,1%) Supermedia youtrend del 9 marzo FdI - 29,3% (-0,6% rispetto al 25 febbraio) Pd - 18,8% (+1,9%) M5S - 15,9 (-1,4%) Lega - 9,2% (+0,3%) Azione/IV - 7,6% (+0,2%) FI - 7% (-0,1%) Index Research del 3 marzo ... Leggi su panorama (Di lunedì 20 marzo 2023) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano il rafforzamento del Pd, che dopo mesi torna sopra il 20%, dopo la nomina del nuovo segretario, Elly Schlein a spese del Movimento 5 Stelle L'ultimoo è di: SWG per Tg La7 del 20 marzo FdI - 30,3% (= rispetto al 13 marzo) Pd - 20,4% (+0,6%) M5S - 15,3% (-0,8%) Lega - 8,5% (+0,3%) Azione/IV - 7,7% (+0,2%) FI - 6,3% (-0,1%) Lab2010 per Affari Italiani del 16 marzo FdI - 30,1% (+0,4% rispetto al 6 marzo) Pd - 17,5% (+0,5%) M5S - 15,9% (-0,4%) Lega - 9,2% (-0,4%) Azione/IV - 8,7% (+0,3%) FI - 7,1% (-0,1%) Supermedia youtrend del 9 marzo FdI - 29,3% (-0,6% rispetto al 25 febbraio) Pd - 18,8% (+1,9%) M5S - 15,9 (-1,4%) Lega - 9,2% (+0,3%) Azione/IV - 7,6% (+0,2%) FI - 7% (-0,1%) Index Research del 3 marzo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Ok, qui Credit Suisse ha richiamato gli ultimi AT1 bond che aveva in circolazione legati alla conversione in azioni… - MarcoGiordano6 : Questo Napoli è una delle squadre migliori degli ultimi 30 anni di calcio mondiale. Ingiocabile, a tratti, per gli… - LaVeritaWeb : Il frate teologo esperto di intelligenza artificiale: «Inquietanti gli ultimi sviluppi: i robot potrebbero voler es… - maya7317 : RT @CeresaRaffaele: Papa Ratzinger lascia gli ultimi soldi a 5 cugini... Alla chiesa nulla...era proprio il papa di Salvini!!!!?? - Margher15764165 : RT @DarkLadyMouse: Comunque se ritieni che gli abusi sessuali sui bambini non siano gravi quanto farli venire al mondo con la gpa, qualche… -