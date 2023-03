Gli Uffizi ‘miglior museo italiano al mondo’ (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – Galleria degli Uffizi tra i venti musei top del pianeta e “miglior museo italiano al mondo” nel 2023. L’importante doppio riconoscimento per le Gallerie dirette da Eike Schmidt arriva dal sito internazionale American Art Awards (www.americanartawards.com), che ogni anno stila la classifica World Art Awards, selezionando 20 tra i più affascinanti spazi tra gallerie e musei di tutto il globo. Tra i criteri chiave della scelta, la reputazione nel settore, l’importanza delle mostre organizzate, i programmi socio-educativi messi in campo, gli artisti rappresentati, il numero dei visitatori ed altri ancora. “Il nostro ‘Best in Italy’ è la Galleria degli Uffizi, il venerato museo d’arte situato adiacente a Piazza della Signoria nel centro storico di Firenze, nella regione Toscana – si legge ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – Galleria deglitra i venti musei top del pianeta e “miglioral mondo” nel 2023. L’importante doppio riconoscimento per le Gallerie dirette da Eike Schmidt arriva dal sito internazionale American Art Awards (www.americanartawards.com), che ogni anno stila la classifica World Art Awards, selezionando 20 tra i più affascinanti spazi tra gallerie e musei di tutto il globo. Tra i criteri chiave della scelta, la reputazione nel settore, l’importanza delle mostre organizzate, i programmi socio-educativi messi in campo, gli artisti rappresentati, il numero dei visitatori ed altri ancora. “Il nostro ‘Best in Italy’ è la Galleria degli, il veneratod’arte situato adiacente a Piazza della Signoria nel centro storico di Firenze, nella regione Toscana – si legge ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Riccard64053720 : @Moonlightshad1 @tomasomontanari Ma vi rendete conto di cosa scrivete per vomitare bile. Nardella affitta Palazzo V… - ABenassuti : RT @ABenassuti: Un altro modello di putto per gli artisti del 1400 è stata la scultura in marmo del II secolo d.C., oggi agli Uffizi, che e… - RicBattaglia : @ilrisolutoreIT Dentro gli Uffizi non ha il coraggio di farlo. - LArchimandrita : @DarioNardella In effetti dovresti chiedergli scusa, invitarlo in Comune, dargli la cittadinanza onoraria e offrirg… - LMargarito2603 : 'Aiutaci a rendere gratuiti gli Uffizi per gli studenti universitari di Firenze, senza distinzione di facoltà' ??L… -