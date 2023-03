Gli scivoloni di Claudio Lippi Su un ragazzo dai capelli ricci | «E’ per metà brasiliano ma sempre un essere umano | non è un primate» E sulla paternità | «Perché sono nato uomo? Almeno Malgioglio!» Video

(Di lunedì 20 marzo 2023)A Ruota Libera, pure troppo. Quello di ieri è stato un pomeriggio “turbolento” per i programmi di intrattenimento di Rai1. Non solo per l’uscita discutibile di Vittorio Sgarbi a Domenica In, ma anche per l’intervista cheha rilasciato a Francesca Fialdini a Da Noi… A Ruota Libera. Mentre si trovava in studio al fianco della figlia Federica, al fine di parlare del suo ruolo di genitore nel giorno della festa del papà, lo sguardo disi è soffermato su undel pubblico, che aveva tantiin testa. Dopo averlo indicato, il conduttore ha così affermato: “Ma è fantastico, è italiano?“ Ascoltata le risposte dele della stessa Fialdini – “Per...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StraNotizie : Sgarbi e Lippi, gli orrendi scivoloni nel pomeriggio di Rai1 - BITCHYFit : Sgarbi e Lippi, gli orrendi scivoloni nel pomeriggio di Rai1 - andrewsword2 : RT @Memix1968: Ho lavato per terra e la gatta ha deciso di fare le scorribande prendendo degli scivoloni della Madonna. Se si fa male gli c… - Memix1968 : Ho lavato per terra e la gatta ha deciso di fare le scorribande prendendo degli scivoloni della Madonna. Se si fa male gli ci do il resto. - VJ1989V : @pazzesKaverona @GrandeFratello Mmmm dall'inizio inizio direi: Marco, Nikita, Giaele, Alberto, Patrizia, Milena...… -

Ma da inizio stagione sono tantidei singoli che hanno complicato terribilmente la strada di Mourinho. Dei due derby già sappiamo: scivolone su Pedro all'andata, espulsione in poco più ...Sgarbi ha continuato con i suoie, in riferimento alla figlia Evelina, ha detto: ' È nata ... doveutenti hanno chiesto a 'Domenica In' di fornire le scuse pubbliche, bacchettando anche ...I rossoneri si sono presentati come campioni in carica, ma non sono stati mai in corsa per lo scudetto esono stati molteplici. Carlo Ancelotti - Calciomercato.itIn caso di addio e ...

Borsa: Europa in netto calo dopo salvataggio Credit Suisse, -2,7 ... Il Sole 24 ORE

In particolare due gli scivoloni che hanno sollevato la pioggia di critiche. Prima ha “invitato le figlie a sposare un uomo ricco”, poi, citando una sua ex assistente classe 1996, ha detto una ...Lautaro non segna da tre gare, Dzeko da oltre due mesi e Lukaku non è più "Big Rom": al di là delle recriminazioni arbitrali contro la Juventus, serve una svolta per non "buttare" la stagione ...