Gli immigrati non bastano, nel 2022 persa una città come Modena (Di lunedì 20 marzo 2023) AGI - Nonostante il forte incremento dell'immigrazione legato alla guerra in Ucraina, al 31 dicembre 2022 la popolazione residente italiana è scesa di circa 179 mila unità - una cifra di poco inferiore alla popolazione di una città come Modena - flettendo dello 0,3% a 58.850.717 abitanti. Gli strascichi della pandemia Al termine dello stato di emergenza sanitaria a fine marzo 2022 "la dinamica demografica restituisce l'immagine di un bilancio di popolazione ancora perturbato dagli strascichi della pandemia". La perdita di popolazione registrata nel primo trimestre risulta, infatti, pari a 83 mila unità, ben il 46,4% del calo conseguito nell'intero anno. L'ulteriore successivo calo di nascite e l'eccesso di mortalità dei mesi estivi, legato alle persistenti ondate di calore, hanno ulteriormente ... Leggi su agi (Di lunedì 20 marzo 2023) AGI - Nonostante il forte incremento dell'immigrazione legato alla guerra in Ucraina, al 31 dicembrela popolazione residente italiana è scesa di circa 179 mila unità - una cifra di poco inferiore alla popolazione di una- flettendo dello 0,3% a 58.850.717 abitanti. Gli strascichi della pandemia Al termine dello stato di emergenza sanitaria a fine marzo"la dinamica demografica restituisce l'immagine di un bilancio di popolazione ancora perturbato dagli strascichi della pandemia". La perdita di popolazione registrata nel primo trimestre risulta, infatti, pari a 83 mila unità, ben il 46,4% del calo conseguito nell'intero anno. L'ulteriore successivo calo di nascite e l'eccesso di mortalità dei mesi estivi, legato alle persistenti ondate di calore, hanno ulteriormente ...

