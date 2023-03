Gli Anelli del Potere 2: Ciarán Hinds e altri due celebri attori nel cast della serie Amazon (Di lunedì 20 marzo 2023) Sono stati annunciati tre nuovi ingressi nel cast della seconda stagione della serie tratta da Tolkien, tra cui il nominato agli Oscar Ciarán Hinds. Come riportato da varie testate internazionali, il cast della Stagione 2 de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere si è arricchito con altri tre nomi di spicco: parliamo di Ciarán Hinds, Rory Kinnear e Tanya Moodie. Prime Video non ha rivelato alcun dettaglio su chi questi attori interpreteranno ne Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Ciarán Hinds ha ottenuto una nomination all'Oscar e un ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 marzo 2023) Sono stati annunciati tre nuovi ingressi nelseconda stagionetratta da Tolkien, tra cui il nominato agli Oscar. Come riportato da varie testate internazionali, ilStagione 2 de Il Signore degli: Glidelsi è arricchito contre nomi di spicco: parliamo di, Rory Kinnear e Tanya Moodie. Prime Video non ha rivelato alcun dettaglio su chi questiinterpreteranno ne Il Signore degli: Glidelha ottenuto una nomination all'Oscar e un ...

