Giulia Pauselli torna ad Amici dopo il parto e risponde alle critiche non è andata come volevo (Di lunedì 20 marzo 2023) Giulia Pauselli è tornata ad Amici di Maria de Filippi dopo il parto avvenuto sei mesi fa. La neo mamma ha ripreso a danzare ma non è andata come avrebbe desiderato. Ha risposto alle critiche su Twitter: "Anche io non mi sono piaciuta, spero di recuperare sempre di più", durante la prima puntata del Serale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Daninseries : Ma Giulia Pauselli che ha partorito praticamente ora ed è più in forma di quanto sarò mai io nella mia vita? #amici22 - occhio_notizie : Giulia Pauselli balla ad #Amici e per la prima volta si mostra dopo il parto, ma è costretta a rispondere a delle c… - infoitcultura : Amici 22, Giulia Pauselli risponde alle critiche feroci degli haters - imnichi_ : Niente contro eh, ma Giulia ha partorito pochi mesi fa, io vorrei vedere quante persone hanno il coraggio di metter… - simphony_niall : RT @about_lauMarcuz: 'Giulia Pauselli non è al massimo' Grazie Graziella ha partorito meno di sei mesi fa #amici22 -