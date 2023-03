Giubileo | Campidoglio approva convenzione con Anas per avvio lavori a Piazza Pia entro giugno

(Di lunedì 20 marzo 2023) Conto alla rovescia per l’inizio deidel Sottovia diPia che consentirà la riunificazione pedonale di Castel Sant’Angelo con via della Conciliazione, una delle opere più impegnative previste per gli interventi del2025. La Giunta Gualtieri, su proposta dell’assessore aipubblici Ornella Segnalini, hato questo pomeriggio un importante provvedimento che dà il via alla nuova stagione diche porteranno alla completa riqualificazione pedonale dellae alla realizzazione del sottopasso. Il provvedimentoto è uno schema diche, grazie al finanziamento di 70 milioni di euro di fondi giubilari, permetterà a Roma Capitale di avvalersi dicome Centrale di ...

L'obiettivo delè quello di restituire alla città la galleria completamente riqualificata in vista della Pasqua e del prossimodel 2025 . Sarà invece Ama a occuparsi della ..." Stiamo accelerando su tutti i dossier relativi alle opere del" ha sottolineato il Sindaco Roberto Gualtieri . " Insieme al Governo - ha proseguito - riusciremo a far partire entro ...Il sindaco scende dale sale sul podio, pronto ad annunciare l'alba di una "rivoluzione ... La piena connettività in tutti i punti nevralgici della città sarà già attiva dal2025 . ...

Conto alla rovescia per l'inizio dei lavori del Sottovia di Piazza Pia che consentirà la riunificazione pedonale di Castel Sant'Angelo con via della Conciliazione, una delle opere più impegnative prev ...