Giovedia | il primo trattamento cosmetico effetto lifting

Italia-Inghilterra giovedì a Napoli, via alle qualificazioni a Euro 2024 Calciomercato.com

Il c.t. inglese ha chiamato 23 giocatori, ma ha dovuto rinunciare al bomber dello United perché infortunato. Out anche Mount e Pope ...Retegui ("Non pensavamo che ci avrebbe detto di sì") subito in ballottaggio con Gnonto per debuttare da titolare con l'Inghilterra.