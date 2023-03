Giovanni Baglioni | da venerdì 24 marzo il nuovo disco “Vorrei bastasse”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 20 marzo 2023) ROMA – Torna. “”, in uscita24, arriva a più di 10 anni di distanza dal precedente“Anima Meccanica” e contiene otto brani inediti nei quali il chitarrista romano conferma un estro compositivo peculiare, accompagnato da una padronanza tecnica affinata attraverso il suo percorso di esecutore e compositore. “”, fin dalla scelta del titolo, è testimonianza di un sentimento di inquietudine che ha accompagnato l’artista. Da un lato il peso delle aspettative che ha percepito e che lo hanno a tratti scoraggiato e fatto dubitare della scelta del proprio percorso di vita. Dall’altro il malcontento e l’amarezza per un mondo che sembra interessarsi sempre meno all’essenza in ...