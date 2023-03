Giornata Sindrome Down Pro Vita Famiglia | Bambini vanno fatti nascere | non eliminati

(Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – 20 marzo 2023. «È inquietante una società che con una mano celebra, il 21 marzo, laMondiale delladie con l’altra inle mamme a eliminare icon Trisomia 21, visto che l’aborto oltre la 12esima settimana è vietato, a meno che, per esempio, non si rilevi proprio la Sindorme di. E in Italia c’è chi proprio non li vuole far, visto che i nostri manifesti sulla, sono stati praticamente tutti strappati non a caso proprio nella parte in cui abbiamo scritto “Facciamoli– #StopAborto”. Non ci arrenderemo alla cultura dello scarto: l’Italia non può essere una moderna Sparta! Non vogliamo guardare inermi allo sterminio di quelli che Jérôme Lejeune, scopritore della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BlunoteWeb : Taranto: Una giornata con tante api per parlare di Sindrome di Down - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GIORNATA MONDIALE SULLA SINDROME DI DOWN - CoorDown: 'Già 50 milioni di visualizzazioni per l'hashtag #RidiculousExcuse… - lillidamicis : I Comprensivi Martellotta e Viola, unica “vision” sul tema dell’inclusione e del rispetto Saranno le preziose api… - susydigennaro : RT @napolimagazine: GIORNATA MONDIALE SULLA SINDROME DI DOWN - CoorDown: 'Già 50 milioni di visualizzazioni per l'hashtag #RidiculousExcuse… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GIORNATA MONDIALE SULLA SINDROME DI DOWN - CoorDown: 'Già 50 milioni di visualizzazioni per l'hashtag #RidiculousExcuse… -

E quel qualcuno, per farlo sapere, ha strappato i nostri manifesti sulladelladi Down, non a caso proprio nella parte in cui c'era scritto "Facciamoli nascere - #StopAborto" - il ...In occasione dellaMondiale delladi Down del 21 marzo, l'Associazione Italiana Persone Down APS - ETS (AIPD), un'associazione che da oltre quarant'anni promuove in tutta Italia il rispetto dei diritti ...L'iniziativa, promossa dall'Aipd nazionale in occasione dellamondiale delle persone condi Down, in programma martedì 21 marzo, intende rivendicare il diritto all'...

Giornata mondiale della Sindrome di Down, 21 marzo 2023. Gli ... AIPD

È questo il messaggio lanciato anche dai ragazzi dell’Aipd di Campobasso in occasione delle celebrazioni per la giornata mondiale delle persone con sindrome di Down. Ieri mattina in Piazza Vittorio ...In occasione della Giornata mondiale della Sindrome di Down, domani 21 marzo, l’Azienda Sanitaria Locale di Matera ha previsto un ...