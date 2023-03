Giornata mondiale dei Down e mamme invitate a farli abortire (Di lunedì 20 marzo 2023) Giornata Sindrome Down. Pro Vita Famiglia: Bambini vanno fatti nascere, non eliminati – «È inquietante – rileva Maria Rachele Ruiu, membro del direttivo di Pro Vita & Famiglia Onlus – una società che con una mano celebra, il 21 marzo, la Giornata mondiale della Sindrome di Down e con l’altra invita le mamme a eliminare i bambini con Trisomia 21, visto che l’aborto oltre la 12esima settimana è vietato, a meno che, per esempio, non si rilevi proprio la Sindrome di Down. «E in Italia c’è chi proprio non li vuole far nascere, visto che i nostri manifesti sulla Giornata – a Roma e nelle principali città italiane – sono stati praticamente tutti strappati non a caso proprio nella parte in cui abbiamo scritto “Facciamoli nascere – #StopAborto”. «Non ci ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 marzo 2023)Sindrome. Pro Vita Famiglia: Bambini vanno fatti nascere, non eliminati – «È inquietante – rileva Maria Rachele Ruiu, membro del direttivo di Pro Vita & Famiglia Onlus – una società che con una mano celebra, il 21 marzo, ladella Sindrome die con l’altra invita lea eliminare i bambini con Trisomia 21, visto che l’aborto oltre la 12esima settimana è vietato, a meno che, per esempio, non si rilevi proprio la Sindrome di. «E in Italia c’è chi proprio non li vuole far nascere, visto che i nostri manifesti sulla– a Roma e nelle principali città italiane – sono stati praticamente tutti strappati non a caso proprio nella parte in cui abbiamo scritto “Facciamoli nascere – #StopAborto”. «Non ci ...

