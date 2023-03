Giornata della felicità: profumi che infondono il buon umore (Di lunedì 20 marzo 2023) Il 20 marzo si celebra la Giornata Internazionale della felicità e quale occasione migliore per indossare profumi che infondono gioia? Del resto, le emozioni positive sono contagiose e si propagano proprio attraverso l’olfatto. A dimostrarlo, recentemente, è stato l’Europe Innovation Centre (EIC) di Shiseido, con sede in Francia, che ha condotto uno studio in collaborazione con il Lyon Neuroscience Research Centre (CNRL) per scoprire come le emozioni positive vengano comunicate da un soggetto all’altro attraverso gli odori veicolati dal corpo. profumi e felicità: qual è il legame Ogni essere umano dispone di circa 3milioni di ghiandole nascoste sotto la pelle. Ognuna di queste è in grado di rilasciare centinaia di composti chimici che contribuiscono a caratterizzare ... Leggi su amica (Di lunedì 20 marzo 2023) Il 20 marzo si celebra laInternazionalee quale occasione migliore per indossarechegioia? Del resto, le emozioni positive sono contagiose e si propagano proprio attraverso l’olfatto. A dimostrarlo, recentemente, è stato l’Europe Innovation Centre (EIC) di Shiseido, con sede in Francia, che ha condotto uno studio in collaborazione con il Lyon Neuroscience Research Centre (CNRL) per scoprire come le emozioni positive vengano comunicate da un soggetto all’altro attraverso gli odori veicolati dal corpo.: qual è il legame Ogni essere umano dispone di circa 3milioni di ghiandole nascoste sotto la pelle. Ognuna di queste è in grado di rilasciare centinaia di composti chimici che contribuiscono a caratterizzare ...

