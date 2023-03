Giornata del dono, fino al 15 maggio possibile partecipare al concorso #DonareMiDona (Di lunedì 20 marzo 2023) Il 4 ottobre di ogni anno si celebra “Giornata nazionale del dono” istituita dalla legge n. 110 del 9 luglio 2015. Oltre alle iniziative previste in occasione della Giornata Nazionale del dono, le scuole possono partecipare alla 9^ edizione del concorso #DonareMiDona - racconta la tua idea di dono: gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre la data del 15 maggio 2023 L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 20 marzo 2023) Il 4 ottobre di ogni anno si celebra “nazionale del” istituita dalla legge n. 110 del 9 luglio 2015. Oltre alle iniziative previste in occasione dellaNazionale del, le scuole possonoalla 9^ edizione del- racconta la tua idea di: gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre la data del 152023 L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Dati #Auditel: la media del mese di marzo 2023 è di 5,7 milioni di telespettatori per ciascun turno di #SerieA, in… - capuanogio : Miglior attacco (per distacco) ?? Miglior difesa del campionato ?? Alla 27° giornata 71 punti (+14 sull'anno scorso… - RaiNews : La Finlandia è di nuovo in cima alla classifica dei “paesi più felici del mondo” secondo il World Happiness Report,… - Shamone87665062 : RT @boni15_boni: Giuseppe Conte. La scuola pubblica è sotto attacco. Oggi parte un percorso che ci porterà a una giornata di mobilitazione… - GianniChia1 : RT @mirkonicolino: Dati #Auditel: la media del mese di marzo 2023 è di 5,7 milioni di telespettatori per ciascun turno di #SerieA, in parol… -