Giorgia Meloni imita se stessa al telefono con Fiorello: “Devo rifare ‘Io sono Giorgia, sono una donna…’? Non posso, quella strillava come una matta” (Di lunedì 20 marzo 2023) Il siparietto comico è uno scambio continuo tra le richieste del padrone di casa e l’ospite. Si parte da Fiorello che chiede alla presunta imitatrice di riprendere l’affermazione fatta dalla Meloni al congresso della Cgil, quando ha commentato la protesta di una delegata sindacale che aveva esibito la scritta: “Meloni, pensati sgradita” citando la famosa stola ‘parlante’ della Ferragni a Sanremo. “Voglio ringraziare coloro che mi contestano, anche con degli slogan efficaci anche se non sapevo che la Ferragni fosse un metalmeccanico” scandisce l’imitatrice dall’altro capo del telefono. Lo showman è entusiasta e si complimenta con lei: “Bravissima! Senti e quella cosa famosa di Giorgia che diceva: ‘sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Il siparietto comico è uno scambio continuo tra le richieste del padrone di casa e l’ospite. Si parte dache chiede alla presuntatrice di riprendere l’affermazione fatta dallaal congresso della Cgil, quando ha commentato la protesta di una delegata sindacale che aveva esibito la scritta: “, pensati sgradita” citando la famosa stola ‘parlante’ della Ferragni a Sanremo. “Voglio ringraziare coloro che mi contestano, anche con degli slogan efficaci anche se non sapevo che la Ferragni fosse un metalmeccanico” scandisce l’trice dall’altro capo del. Lo showman è entusiasta e si complimenta con lei: “Bravissima! Senti ecosa famosa diche diceva: ‘...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : Il papa e Giorgia Meloni. - fanpage : La presidente del Consiglio Giorgia Meloni alterna le parole 'scafisti' e 'trafficanti', come fossero sinonimi. Ma… - marattin : Già me li vedo, Giorgia e Matteo darsi di gomito e dire “che polli, ci sono cascati ancora”. E stappare felici una… - fcister69 : RT @DavideR46325615: Evadere le tasse per necessità? Adesso si può! Ecco la Riforma di Giorgia Meloni spiegata da uno straordinario Maurizi… - NonaOnda : RT @fanpage: La premier #GiorgiaMeloni interviene a Viva Rai2, lo show del mattino di Fiorello, fingendosi imitatrice di se stessa https:… -