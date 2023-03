Giochi chiusi per la Liga spagnola, partita aperta in Germania e Inghilterra (Di lunedì 20 marzo 2023) AGI - Serie A e Liga spagnola in archivio, Ligue 1 e Liga portoghese indirizzate, Premier League e soprattutto BundesLiga apertissime: i campionati di calcio europei si presentano così all'ultima sosta per le nazionali, quella che precede la volata finale di due mesi che si intreccia con quarti, semifinali e finali di Champions, Europa League e Conference. Se il Napoli ha ipotecato lo scudetto fin dal girone di andata e mantiene un distacco da record sulle altre, in Spagna il Barcellona ha fatto un passo probabilmente decisivo verso il 27mo titolo dopo la vittoria in extremis nel Clasico. Il 2-1 del Nou Camp, formato da Franck Kessiè nel recupero, proietta i catalani a +12 sugli storici rivali del Real Madrid, secondi in classifica, e a +17 sull'Atletico Madrid. Più appassionante la lotta in Inghilterra dove ... Leggi su agi (Di lunedì 20 marzo 2023) AGI - Serie A ein archivio, Ligue 1 eportoghese indirizzate, Premier League e soprattutto Bundesapertissime: i campionati di calcio europei si presentano così all'ultima sosta per le nazionali, quella che precede la volata finale di due mesi che si intreccia con quarti, semifinali e finali di Champions, Europa League e Conference. Se il Napoli ha ipotecato lo scudetto fin dal girone di andata e mantiene un distacco da record sulle altre, in Spagna il Barcellona ha fatto un passo probabilmente decisivo verso il 27mo titolo dopo la vittoria in extremis nel Clasico. Il 2-1 del Nou Camp, formato da Franck Kessiè nel recupero, proietta i catalani a +12 sugli storici rivali del Real Madrid, secondi in classifica, e a +17 sull'Atletico Madrid. Più appassionante la lotta in Inghilterra dove ...

