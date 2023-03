Ginevra Lamborghini svela la cosa che ah sofferto di più al GF Vip e non solo (Di lunedì 20 marzo 2023) Ginevra Lamborghini ha rilasciato un’intervista sull’ultimo numero di TV Sorrisi e Canzoni in cui ha parlato della sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, ma non solo. La ragazza ha anche parlato della sua carriera professionale e di quello che l’aspetta in futuro. Vediamo nel dettaglio tutto quello che ha rivelato. Il momento più brutto vissuto in casa Nel corso di una recente intervista, Ginevra Lamborghini ha svelato alcuni retroscena inerenti la sua esperienza nella casa del GF Vip. In particolar modo, infatti, la ragazza si è soffermata su quelle che sono state le cose più brutte da accettare durante il suo periodo di reclusione nella casa di cinecittà. Ebbene, la giovane ha spiegato di aver sofferto soprattutto la scarsa igiene che regnava in casa. ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 20 marzo 2023)ha rilasciato un’intervista sull’ultimo numero di TV Sorrisi e Canzoni in cui ha parlato della sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, ma non. La ragazza ha anche parlato della sua carriera professionale e di quello che l’aspetta in futuro. Vediamo nel dettaglio tutto quello che ha rivelato. Il momento più brutto vissuto in casa Nel corso di una recente intervista,hato alcuni retroscena inerenti la sua esperienza nella casa del GF Vip. In particolar modo, infatti, la ragazza si è soffermata su quelle che sono state le cose più brutte da accettare durante il suo periodo di reclusione nella casa di cinecittà. Ebbene, la giovane ha spiegato di aversoprattutto la scarsa igiene che regnava in casa. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : Ginevra Lamborghini svela la cosa che ah sofferto di più al GF Vip e non solo #gfvip #gfvip7 #gintonic - Klatwit22 : @Falsi_miti @_soleilandia_ Non capisco ma stiamo a lezione di grammatica? LA MODALITÀ DI ESPULSIONE NON L’HA GRADIT… - glooit : Spinalbese beccato con Carolina Stramare: le parole di Ginevra Lamborghini leggi su Gloo - lookandlove : Avete sfracassato la minchia che ancora dopo 6 mesi parlare di Ginevra Lamborghini e del fatto che sia in studio. T… - luigi_bell83501 : #Verissimo Signora Silvia per favore inviti Ginevra lamborghini Sarebbe bello insieme ad Antonino già suo gradito… -