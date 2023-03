Ginevra, la reazione alla paparazzata di Antonino con Miss Italia (Di lunedì 20 marzo 2023) Abbiamo lasciato Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini felici e liberi di vivere la loro frequentazione lontani dalle telecamere del GF Vip. Lo scorso week end però lui è stato paparazzato all’ex Miss Italia Carolina Stramare. Poche ore dopo la pubblicazione degli scatti la sorella di Elettra ha condiviso una storia molto particolare. alla fine Antonino ha deciso di bere un gintonic insieme a Carolina stramare Molto belli comunque#GFvip pic.twitter.com/vOJFAq6nU9 — Roseflower (@Roseflo94152971) March 17, 2023 Ginevra Lamborghini e il messaggio chiarissimo. L’ex gieffina a quanto pare ha visto le foto di Antonino e ha voluto dire la sua utilizzando una perla pop. Ginevra infatti ha caricato nelle sue storie Instagram I Don’t ... Leggi su biccy (Di lunedì 20 marzo 2023) Abbiamo lasciatoSpinalbese eLamborghini felici e liberi di vivere la loro frequentazione lontani dalle telecamere del GF Vip. Lo scorso week end però lui è stato paparazzato all’exCarolina Stramare. Poche ore dopo la pubblicazione degli scatti la sorella di Elettra ha condiviso una storia molto particolare.fineha deciso di bere un gintonic insieme a Carolina stramare Molto belli comunque#GFvip pic.twitter.com/vOJFAq6nU9 — Roseflower (@Roseflo94152971) March 17, 2023Lamborghini e il messaggio chiarissimo. L’ex gieffina a quanto pare ha visto le foto die ha voluto dire la sua utilizzando una perla pop.infatti ha caricato nelle sue storie Instagram I Don’t ...

