Gianmarco Onestini attacca Daniele dopo le critiche a Luca: risposta di Dal Moro (Di lunedì 20 marzo 2023) Daniele Dal Moro e Gianmarco Onestini, il fratello di Luca, si sono resi protagonisti di un botta e risposta sui social. Daniele si è dimostrato molto critico nei confronti di Luca. Così il fratello Gianmarco non ha perso l’occasione per difenderlo e andare contro Dal Moro. Scopriamo cos’è successo e che cosa si sono detti i due uomini. Forse Luca verrà informato dell’accaduto? Botta e risposta sui social tra Daniele Dal Moro e Gianmarco Onestini Tutto è iniziato con la pubblicazione di una foto da parte di Daniele. Il contenuto della foto? Gli occhiali da sole di Luca ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 20 marzo 2023)Dal, il fratello di, si sono resi protagonisti di un botta esui social.si è dimostrato molto critico nei confronti di. Così il fratellonon ha perso l’occasione per difenderlo e andare contro Dal. Scopriamo cos’è successo e che cosa si sono detti i due uomini. Forseverrà informato dell’accaduto? Botta esui social traDalTutto è iniziato con la pubblicazione di una foto da parte di. Il contenuto della foto? Gli occhiali da sole di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AusiliaAcquili1 : RT @ohpheliax: “sarai sempre l’ultima scelta… per chiunque” ma gianmarco onestini che ha mangiato? pane e cattiveria? penso sia una delle c… - AnnadeleTra : @GOnestini @DanieleDalMoro1 Che pesante Gianmarco. Io non so la calma di daniele in questi 5 mesi chi gliel’ha data… - AmandaClarke111 : Non seguirò l’isola perché è un reality che non mi piace, ma ho già voglia e sono pronta a sbattere fuori Gianmarco… - Narely_tete : RT @flvspd: “conoscendo gianmarco onestini si è arrabbiato ma non mi interessa” DANIELE ?????? #oriele - BosonettoSabina : @Mia__Wallace_1 @SusannaLalla Ora attacca pure Gianmarco Onestini...A me Luca nn piace ma poteva evitare di fingers… -