Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Il pubblico ha emesso il suo verdetto... la prossima VIP a salvarsi è... NIKITA! #GFVIP - CorriereCitta : GF VIP, Nikita festeggia il compleanno e Onestini si avvicina: cosa è successo - ADelleNotizie : Anticipazioni GF Antonio Zequila svela il nome del VIP che vincerà #gfvip #nikiters #incorvassi #donnalisi… - infoitcultura : Un party di compleanno per Nikita Pelizon! - Grande Fratello VIP - infoitcultura : Buon compleanno Nikita Pelizon - Grande Fratello VIP -

Fuori dalla casa del GF, Daniele ha pubblicato un tweet per fare gli auguri di compleanno ae il gesto non è passato inosservato dagli utenti che stanno seguendo con passione la ...... si è avvicinato alla modella facendo "insospettire" i suoi compagni di avventura del Grande Fratello. Onestini spiega ad Oriana perché si è avvicinato aNon è che io non mi renda conto ...Preferito Grande Fratello7: ecco chi èed Antonella sono state spesso presenti nei sondaggi sul preferito delle ultime settimane. In vista della nuova puntata del GF, come è cambiato ...

"Grande Fratello Vip", festa in casa per il compleanno di Nikita TGCOM

We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalize content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We may share your cookies wi ...GF Vip 7, Nikita o Oriana Antonella perde terreno: i sondaggi sul preferito alla vigilia della nuova puntata. Ecco cosa è emerso.